鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.08元，預估目標價為69元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.16元下修至2.08元，其中最高估值2.94元，最低估值1.2元，預估目標價為69元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.94(2.94)
|3.66
|3.92
|最低值
|1.2(1.2)
|1.98
|3.34
|平均值
|2.03(2.08)
|2.93
|3.69
|中位數
|2.08(2.16)
|3.12
|3.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|786,078,420
|776,139,000
|776,072,450
|最低值
|631,826,440
|604,201,120
|626,861,940
|平均值
|700,661,700
|713,784,200
|702,335,070
|中位數
|702,479,450
|729,881,310
|703,202,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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