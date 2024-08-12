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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.08元，預估目標價為69元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 08:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.16元下修至2.08元，其中最高估值2.94元，最低估值1.2元，預估目標價為69元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.94(2.94)3.663.92
最低值1.2(1.2)1.983.34
平均值2.03(2.08)2.933.69
中位數2.08(2.16)3.123.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值786,078,420776,139,000776,072,450
最低值631,826,440604,201,120626,861,940
平均值700,661,700713,784,200702,335,070
中位數702,479,450729,881,310703,202,950

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.31.515.190.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		712,576,194848,048,496620,062,326415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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