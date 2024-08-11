九暘推90W供電新品 攜集團搶Wi-Fi 7升級潮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-11 10:29

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九暘 (8040-TW) 在聯發科 (2454-TW) 集團進駐後，可望藉集團之力投片，優化成本約 5 至 10%，也預計推出乙太網供電 (PoE)90 瓦新品，藉由大小平台合作，搶搭最新 Wi-Fi 7 應用商機。

九暘指出，現階段銷售 PoE 產品以 AT 30 瓦的 PSE 控制器為主，預期未來隨著 Wi-Fi 7 滲透率提升，BT 90 瓦的採用率會大幅增加，該產品毛利率較高，可望藉此改善產品組合，加上成本效益顯現，長期毛利率目標朝 40% 邁進。

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九暘看好，PoE 潛在市場規模超過 1 億美元，公司目前市佔率僅 10%，成長空間相當大，透過達發 (6526-TW) 在寬頻、Giga 乙太網的歐美客戶群，公司有更多機會與達發合作並接近外商，將隨著市場持續成長。

另外，九暘已著手開發 Single pair 乙太網，目前與日本客戶合作，率先切入工控應用，未來將進一步進入車用市場，看好該規格將在車規領域扮演重要角色。