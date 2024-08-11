政府加碼續期2年 最後一波節能補助逼出換機潮 搶完就沒了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-11 10:24

‌



面對史上最熱的夏天，還在猶豫要不要裝冷氣嗎？留意政府補助只剩 2 年！行政院院會日前通過「深度節能推動計畫」，最受民眾歡迎的家電汰舊換新（每台補助 3000 元）將於 114~115 年持續推動，行政院雖僅延長 2 年，但總台數 408 萬台目標不變，冷氣和冰箱 2 類家電每年至少要有 200 萬台汰舊換新，家電業者今年要主打「補助最後一波」逼出換機潮。

經濟部指出，行政院會 8 月 8 日通過的「深度節能推動計畫」預計全程 4 年 (113~116 年) 投入 353 億元，可促進節電 206 億度、相當於 1,018 萬公噸減碳效果。將針對大用戶、中小用戶及住宅用戶分別規劃「提升節電目標、投資抵減」、「協助導入 ESCO 落實節能改善」及「家電汰舊換新補助」等措施。

‌



在住宅用戶方面，經濟部自 112 年推動家電汰舊換新補助，已延長至 2024/12/31，民眾只要汰換舊機，並購買一級能源效率冷氣、冰箱，即可享每台 3000 元補助，加上財政部的 2000 元退稅，每台最高有 5000 元補助。

根據經濟部統計截至目前逾 7 成是申請冷氣，民眾反應熱烈， 在經費快用罄時，能源署決定加碼，並匡列 140 億元，向行政院申請延長補助到 2028 年，但最後通過將於 114~115 年持續推動，汰換目標仍維持 408 萬台，鼓勵民眾於 115 年前，將老舊家電更新為一級能效的產品。

經濟部強調，在大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；針對中小用戶，以扶植 ESCO 協助節能改善，包括節能服務團專家進場診斷輔導、媒合及鼓勵 ESCO 與用戶採用具成本效益方式讓企業節能、節費又減碳，並引入智慧及低碳化技術，帶動雙軸轉型。另透過「節能服務業專案貸款」信保機制，由金融機構挹注資金，擴大 ESCO 量能來服務更多的用戶。