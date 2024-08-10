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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至20.12元，預估目標價為842.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.71元上修至20.12元，其中最高估值22.34元，最低估值17.99元，預估目標價為842.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.34(22.34)35.747.34
最低值17.99(17.99)25.1431.08
平均值20.13(19.94)29.6239.08
中位數20.12(19.71)2937.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值76,228,000109,792,050141,764,330
最低值67,491,00080,104,00095,732,000
平均值71,724,38094,192,550114,097,340
中位數71,422,38091,549,00098,769,470

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.1111.788.215.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,194,35656,016,55447,332,73939,665,534

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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