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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADRSUZ-US的目標價調降至12.52元，幅度約3.72%

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 02:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)提出目標價估值：中位數由13元下修至12.52元，調降幅度3.72%。其中最高估值17.35元，最低估值10.28元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Suzano S.A. - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Suzano S.A. - ADR今(10日)收盤價為9.91元。近5日股價上漲3.72%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SUZ市場預估目標價

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