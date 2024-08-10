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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solventum Corporation(SOLV-US)EPS預估上修至6.4元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 00:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Solventum Corporation(SOLV-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.4元，其中最高估值6.43元，最低估值6.25元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.43(6.27)5.776.596.06
最低值6.25(6.17)5.275.556.06
平均值6.35(6.24)5.576.076.06
中位數6.4(6.25)5.76.086.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值82.55億82.83億84.99億83.26億
最低值81.30億80.64億82.15億83.26億
平均值81.84億81.84億83.72億83.26億
中位數81.76億81.95億84.02億83.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS----4.01
營業收入81.71億81.30億81.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Solventum Corporation(SOLV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOLV

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