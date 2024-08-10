鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solventum Corporation(SOLV-US)EPS預估上修至6.4元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 00:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Solventum Corporation(SOLV-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.4元，其中最高估值6.43元，最低估值6.25元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.43(6.27)
|5.77
|6.59
|6.06
|最低值
|6.25(6.17)
|5.27
|5.55
|6.06
|平均值
|6.35(6.24)
|5.57
|6.07
|6.06
|中位數
|6.4(6.25)
|5.7
|6.08
|6.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|82.55億
|82.83億
|84.99億
|83.26億
|最低值
|81.30億
|80.64億
|82.15億
|83.26億
|平均值
|81.84億
|81.84億
|83.72億
|83.26億
|中位數
|81.76億
|81.95億
|84.02億
|83.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|4.01
|營業收入
|81.71億
|81.30億
|81.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Solventum Corporation(SOLV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - S&P 500大漲1.06%，報5302.47點
- 盤中速報 - S&P 500大跌1.01%，報5609.92點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：禮來(LLY-US)EPS預估上修至15.16元，預估目標價為1,000.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至6.11元，預估目標價為61.00元
鉅亨號貼文看更多
下一篇