富邦TCFD報告書秀低碳成果 共促淨零未來

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 19:15

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富邦金控引領氣候議題發展，自 2021 年發布台灣金融業首本氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書後，今年第四度發布 TCFD 報告書，並再度榮獲英國標準協會 (BSI)TCFD 符合性查核最高等級「Level 5+：Excellence」殊榮，透過持續精進氣候變遷風險管理，提高價值鏈氣候韌性，凸顯出「Run For Greenᵀᴹ」 奔向綠色之決心，積極向 2050 淨零減碳邁進。

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控透過嚴謹的風險管理，攜手子公司發揮金融影響力，提供資金引領企業客戶重視低碳轉型及環境永續，推動潔淨能源發展，開發提升資產韌性的保險商品，引領台灣產業與社會邁向淨零未來。

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3 本 TCFD 報告書展現減碳決心 領跑氣候變遷風險管理

富邦引導資金流向綠色用途，2023 年綠色投融資金額已達 2.57 兆元，今年更將 2025 年綠色金融目標延長至 2030 年，持續推動低碳資本市場成長。

富邦金控 2023 年 TCFD 報告書持續優化財務碳排放量計算精細度，並精進氣候變遷情境分析，採用「金融業氣候實體風險資訊整合平台」資料，強化自身營運據點及投資性不動產之實體風險量化分析，亦將實體風險納入重大投融資部位氣候情境分析；在自然風險議題上，首度參考自然相關財務揭露 (TNFD) 建議之 LEAP 方法，試行自然相關風險與機會評估，以營建署和林務局劃分之自然保育區域辨識投融資部位登記地之地理位置重疊情形，並使用 ENCORE 工具對重點產業進行分析，在氣候風險與自然風險財務揭露更進一步。

台北富邦銀行 2023 年 TCFD 報告書首度依「臺灣 2050 淨零排放藍圖」減碳規劃，運用探索型氣候變遷風險情境，模擬出各產業投融資部位的潛在減碳路徑，創國銀首例，透過此追蹤減碳目標的管理工具以於 2050 年達到淨零排放目標。此外，報告書的「TCFD 揭露框架符合性」及「投融資組合溫室氣體排放量」等資訊亦首次通過第三方有限確信，代表北富銀面對氣候變遷帶來的影響，嚴謹以對，超前準備因應對策。