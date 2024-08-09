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鉅亨速報

營收速報 - 旭富(4119)7月營收1.37億元年增率高達110.23％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:31


旭富(4119-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.37億元，年增率110.23%，月增率18.44%。

今年1-7月累計營收為8.39億元，累計年增率16.57%。

最新價為91元，近5日股價下跌-2.17%，相關生技醫療下跌-6.39%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-30 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.37億 110% 18%
24/6 1.15億 105% -0%
24/5 1.15億 -12% -29%
24/4 1.62億 29% 13%
24/3 1.43億 -0% 93%
24/2 7,400萬 -31% -20%

旭富(4119-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收旭富

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