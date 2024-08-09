營收速報 - 旭富(4119)7月營收1.37億元年增率高達110.23％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:31
今年1-7月累計營收為8.39億元，累計年增率16.57%。
最新價為91元，近5日股價下跌-2.17%，相關生技醫療下跌-6.39%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-30 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.37億
|110%
|18%
|24/6
|1.15億
|105%
|-0%
|24/5
|1.15億
|-12%
|-29%
|24/4
|1.62億
|29%
|13%
|24/3
|1.43億
|-0%
|93%
|24/2
|7,400萬
|-31%
|-20%
旭富(4119-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股奇蹟逆轉，機器人類股全面啟動，下一波換電力類股？
- 營收速報 - 易發(6425)7月營收1.37億元年增率高達101.06％
- 營收速報 - 長園科(8038)7月營收1,006萬元年增率高達105.77％
- 營收速報 - 三發地產(9946)7月營收1.47億元年增率高達129.58％
鉅亨號貼文看更多
下一篇