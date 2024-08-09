營收速報 - 永崴投控(3712)7月營收16.12億元年增率高達30.25％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
今年1-7月累計營收為113.75億元，累計年增率56.26%。
最新價為54.6元，近5日股價下跌-11.24%，相關電腦週邊下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+393 張
- 外資買賣超：+460 張
- 投信買賣超：+49 張
- 自營商買賣超：-116 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|16.12億
|30%
|-24%
|24/6
|21.24億
|109%
|9%
|24/5
|19.49億
|100%
|6%
|24/4
|18.38億
|46%
|40%
|24/3
|13.10億
|68%
|43%
|24/2
|9.14億
|-7%
|-44%
永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 再傳捷報！臺灣企銀榮獲「2024台灣永續行動獎」2項肯定
- 金寶：伺服器業務前景看好 股價強勢漲停
- 美超微毛利暴跌、展望極佳!? 評價重點是自由現金流與信任…
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.19元，預估目標價為103.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇