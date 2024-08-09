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鉅亨速報

營收速報 - 永崴投控(3712)7月營收16.12億元年增率高達30.25％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


永崴投控(3712-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣16.12億元，年增率30.25%，月增率-24.1%。

今年1-7月累計營收為113.75億元，累計年增率56.26%。

最新價為54.6元，近5日股價下跌-11.24%，相關電腦週邊下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+393 張
  • 外資買賣超：+460 張
  • 投信買賣超：+49 張
  • 自營商買賣超：-116 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 16.12億 30% -24%
24/6 21.24億 109% 9%
24/5 19.49億 100% 6%
24/4 18.38億 46% 40%
24/3 13.10億 68% 43%
24/2 9.14億 -7% -44%

永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收永崴投控

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