營收速報 - 彬台(3379)7月營收6,111萬元年增率高達141.29％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
今年1-7月累計營收為3.96億元，累計年增率47.76%。
最新價為38.3元，近5日股價下跌-16.92%，相關電機機械股價指數下跌-6.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-364 張
- 外資買賣超：-364 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6,111萬
|141%
|-58%
|24/6
|1.44億
|21%
|155%
|24/5
|5,642萬
|164%
|1%
|24/4
|5,603萬
|204%
|65%
|24/3
|3,387萬
|0%
|47%
|24/2
|2,302萬
|10%
|7%
彬台(3379-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 再傳捷報！臺灣企銀榮獲「2024台灣永續行動獎」2項肯定
- 金寶：伺服器業務前景看好 股價強勢漲停
- 美超微毛利暴跌、展望極佳!? 評價重點是自由現金流與信任…
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.19元，預估目標價為103.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇