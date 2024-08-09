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鉅亨速報

營收速報 - 彬台(3379)7月營收6,111萬元年增率高達141.29％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


彬台(3379-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6,111萬元，年增率141.29%，月增率-57.57%。

今年1-7月累計營收為3.96億元，累計年增率47.76%。

最新價為38.3元，近5日股價下跌-16.92%，相關電機機械股價指數下跌-6.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-364 張
  • 外資買賣超：-364 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 6,111萬 141% -58%
24/6 1.44億 21% 155%
24/5 5,642萬 164% 1%
24/4 5,603萬 204% 65%
24/3 3,387萬 0% 47%
24/2 2,302萬 10% 7%

彬台(3379-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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