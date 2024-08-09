營收速報 - 王道銀行(2897)7月營收11.01億元年增率高達29.87％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15
今年1-7月累計營收為66.31億元，累計年增率11.7%。
最新價為10.1元，近5日股價下跌-4.47%，相關金融保險下跌-6.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13355 張
- 外資買賣超：-12037 張
- 投信買賣超：+50 張
- 自營商買賣超：-1368 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|11.01億
|30%
|17%
|24/6
|9.45億
|-10%
|25%
|24/5
|7.59億
|1%
|-10%
|24/4
|8.46億
|21%
|6%
|24/3
|8.00億
|-7%
|-7%
|24/2
|8.59億
|2%
|-35%
王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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