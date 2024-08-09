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鉅亨速報

營收速報 - 王道銀行(2897)7月營收11.01億元年增率高達29.87％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15


王道銀行(2897-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣11.01億元，年增率29.87%，月增率16.58%。

今年1-7月累計營收為66.31億元，累計年增率11.7%。

最新價為10.1元，近5日股價下跌-4.47%，相關金融保險下跌-6.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-13355 張
  • 外資買賣超：-12037 張
  • 投信買賣超：+50 張
  • 自營商買賣超：-1368 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 11.01億 30% 17%
24/6 9.45億 -10% 25%
24/5 7.59億 1% -10%
24/4 8.46億 21% 6%
24/3 8.00億 -7% -7%
24/2 8.59億 2% -35%

王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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