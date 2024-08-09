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鉅亨速報

營收速報 - 金居(8358)7月營收6.05億元年增率高達55.86％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:16


金居(8358-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6.05億元，年增率55.86%，月增率-8.14%。

今年1-7月累計營收為39.26億元，累計年增率15.69%。

最新價為62元，近5日股價下跌-10.71%，相關電子零組件類指數下跌-8.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3073 張
  • 外資買賣超：-1883 張
  • 投信買賣超：-566 張
  • 自營商買賣超：-624 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 6.05億 56% -8%
24/6 6.58億 86% 9%
24/5 6.06億 43% 10%
24/4 5.52億 16% 10%
24/3 5.03億 -8% 0%
24/2 5.02億 -14% 0%

金居(8358-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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