營收速報 - 金居(8358)7月營收6.05億元年增率高達55.86％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:16
今年1-7月累計營收為39.26億元，累計年增率15.69%。
最新價為62元，近5日股價下跌-10.71%，相關電子零組件類指數下跌-8.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3073 張
- 外資買賣超：-1883 張
- 投信買賣超：-566 張
- 自營商買賣超：-624 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6.05億
|56%
|-8%
|24/6
|6.58億
|86%
|9%
|24/5
|6.06億
|43%
|10%
|24/4
|5.52億
|16%
|10%
|24/3
|5.03億
|-8%
|0%
|24/2
|5.02億
|-14%
|0%
金居(8358-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 威致(2028)7月營收7.53億元年增率高達34.58％
- 營收速報 - 燿華(2367)7月營收16.21億元年增率高達29.1％
- 營收速報 - 翔耀(2438)7月營收3,104萬元年增率高達124.6％
- 營收速報 - 京城(2524)7月營收3.33億元年增率高達564.83％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇