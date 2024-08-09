營收速報 - 采鈺(6789)7月營收9.20億元年增率高達33.29％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:16
今年1-7月累計營收為54.82億元，累計年增率29.96%。
最新價為282元，近5日股價下跌-19.85%，相關半導體業下跌-7.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2223 張
- 外資買賣超：-1621 張
- 投信買賣超：-334 張
- 自營商買賣超：-268 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|9.20億
|33%
|3%
|24/6
|8.92億
|39%
|3%
|24/5
|8.63億
|32%
|24%
|24/4
|6.98億
|9%
|-0%
|24/3
|7.00億
|21%
|-6%
|24/2
|7.44億
|52%
|12%
采鈺(6789-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為彩色濾光膜產品相關之研究、設計、製造、銷售及封裝測試。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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