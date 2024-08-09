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鉅亨速報

營收速報 - 采鈺(6789)7月營收9.20億元年增率高達33.29％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:16


采鈺(6789-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣9.20億元，年增率33.29%，月增率3.03%。

今年1-7月累計營收為54.82億元，累計年增率29.96%。

最新價為282元，近5日股價下跌-19.85%，相關半導體業下跌-7.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2223 張
  • 外資買賣超：-1621 張
  • 投信買賣超：-334 張
  • 自營商買賣超：-268 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 9.20億 33% 3%
24/6 8.92億 39% 3%
24/5 8.63億 32% 24%
24/4 6.98億 9% -0%
24/3 7.00億 21% -6%
24/2 7.44億 52% 12%

采鈺(6789-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為彩色濾光膜產品相關之研究、設計、製造、銷售及封裝測試。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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