營收速報 - 統一實(9907)7月營收41.46億元年增率高達43.45％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:16
今年1-7月累計營收為251.37億元，累計年增率15.91%。
最新價為15.25元，近5日股價下跌-2.92%，相關其 他下跌-8.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1314 張
- 外資買賣超：+1607 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-293 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|41.46億
|43%
|3%
|24/6
|40.25億
|22%
|2%
|24/5
|39.55億
|22%
|9%
|24/4
|36.41億
|9%
|1%
|24/3
|36.01億
|1%
|52%
|24/2
|23.73億
|-23%
|-30%
統一實(9907-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造。製罐及馬口鐵機器進出口馬口鐵罐及鍍製鋼片原料鋼板加工製造。其他批發業(氧化鐵、脂肪酸、錫製品、氧化錫)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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