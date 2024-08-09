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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cytokinetics Inc(CYTK-US)EPS預估下修至-4.53元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Cytokinetics Inc(CYTK-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.4元下修至-4.53元，其中最高估值-4.03元，最低估值-5.13元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-4.03(-4.03)-2.681.623.4
最低值-5.13(-5.12)-6.08-5.88-1.06
平均值-4.59(-4.51)-4.43-2.360.25
中位數-4.53(-4.4)-4.22-2.52-0.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5,410萬2.26億6.59億14.52億
最低值53萬404萬401萬4.13億
平均值1,213萬6,355萬3.42億9.04億
中位數395萬4,439萬2.88億8.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.11-1.97-2.80-4.33-5.45
營業收入2,687萬5,583萬7,043萬9,459萬753萬

詳細資訊請看美股內頁：
Cytokinetics Inc(CYTK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCYTK

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