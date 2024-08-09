鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cytokinetics Inc(CYTK-US)EPS預估下修至-4.53元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Cytokinetics Inc(CYTK-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.4元下修至-4.53元，其中最高估值-4.03元，最低估值-5.13元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-4.03(-4.03)
|-2.68
|1.62
|3.4
|最低值
|-5.13(-5.12)
|-6.08
|-5.88
|-1.06
|平均值
|-4.59(-4.51)
|-4.43
|-2.36
|0.25
|中位數
|-4.53(-4.4)
|-4.22
|-2.52
|-0.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5,410萬
|2.26億
|6.59億
|14.52億
|最低值
|53萬
|404萬
|401萬
|4.13億
|平均值
|1,213萬
|6,355萬
|3.42億
|9.04億
|中位數
|395萬
|4,439萬
|2.88億
|8.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.11
|-1.97
|-2.80
|-4.33
|-5.45
|營業收入
|2,687萬
|5,583萬
|7,043萬
|9,459萬
|753萬
詳細資訊請看美股內頁：
Cytokinetics Inc(CYTK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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