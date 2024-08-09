鉅亨速報 - Factset 最新調查：希悅爾(SEE-US)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對希悅爾(SEE-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.9元上修至2.95元，其中最高估值3.1元，最低估值2.67元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.1(2.98)
|3.52
|4.04
|最低值
|2.67(2.67)
|2.94
|3.35
|平均值
|2.93(2.88)
|3.21
|3.62
|中位數
|2.95(2.9)
|3.25
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54.35億
|57.64億
|57.14億
|最低值
|53.33億
|53.22億
|55.25億
|平均值
|53.90億
|55.09億
|56.48億
|中位數
|53.89億
|55.00億
|56.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.69
|3.22
|3.32
|3.33
|2.36
|營業收入
|47.91億
|49.03億
|55.34億
|56.42億
|54.89億
詳細資訊請看美股內頁：
希悅爾(SEE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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