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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：希悅爾(SEE-US)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對希悅爾(SEE-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.9元上修至2.95元，其中最高估值3.1元，最低估值2.67元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.1(2.98)3.524.04
最低值2.67(2.67)2.943.35
平均值2.93(2.88)3.213.62
中位數2.95(2.9)3.253.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值54.35億57.64億57.14億
最低值53.33億53.22億55.25億
平均值53.90億55.09億56.48億
中位數53.89億55.00億56.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.693.223.323.332.36
營業收入47.91億49.03億55.34億56.42億54.89億

詳細資訊請看美股內頁：
希悅爾(SEE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSEE

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