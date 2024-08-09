鉅亨速報 - Factset 最新調查：餐廳品牌國際QSR-US的目標價調降至83元，幅度約4.16%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對餐廳品牌國際(QSR-US)提出目標價估值：中位數由86.6元下修至83元，調降幅度4.16%。其中最高估值93元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予餐廳品牌國際評價：積極樂觀20位、保持中立7位、保守悲觀1位。
餐廳品牌國際今(9日)收盤價為71.93元。近5日股價上漲4.16%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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