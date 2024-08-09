search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體CYBR-US的目標價調升至310元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)提出目標價估值：中位數由300元上修至310元，調升幅度3.33%。其中最高估值335元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予CyberArk軟體評價：積極樂觀33位、保持中立2位、保守悲觀0位。

CyberArk軟體今(9日)收盤價為263.59元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CYBR市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
CyberArk軟體263.598.26%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty