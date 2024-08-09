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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒂斯-萊特(CW-US)EPS預估上修至10.56元，預估目標價為318.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對蒂斯-萊特(CW-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.35元上修至10.56元，其中最高估值10.6元，最低估值10.35元，預估目標價為318.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.6(10.48)11.8113.214.5
最低值10.35(10.1)11.0211.8912.7
平均值10.52(10.33)11.4712.5613.54
中位數10.56(10.35)11.5112.5613.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.54億32.71億35.14億37.87億
最低值30.20億31.70億33.04億34.36億
平均值30.42億32.14億33.95億35.63億
中位數30.45億32.14億33.61億35.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.154.806.587.629.20
營業收入24.88億23.91億25.06億25.57億28.45億

詳細資訊請看美股內頁：
蒂斯-萊特(CW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCW

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