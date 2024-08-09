鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒂斯-萊特(CW-US)EPS預估上修至10.56元，預估目標價為318.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對蒂斯-萊特(CW-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.35元上修至10.56元，其中最高估值10.6元，最低估值10.35元，預估目標價為318.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.6(10.48)
|11.81
|13.2
|14.5
|最低值
|10.35(10.1)
|11.02
|11.89
|12.7
|平均值
|10.52(10.33)
|11.47
|12.56
|13.54
|中位數
|10.56(10.35)
|11.51
|12.56
|13.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.54億
|32.71億
|35.14億
|37.87億
|最低值
|30.20億
|31.70億
|33.04億
|34.36億
|平均值
|30.42億
|32.14億
|33.95億
|35.63億
|中位數
|30.45億
|32.14億
|33.61億
|35.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.15
|4.80
|6.58
|7.62
|9.20
|營業收入
|24.88億
|23.91億
|25.06億
|25.57億
|28.45億
詳細資訊請看美股內頁：
蒂斯-萊特(CW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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