search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：派克漢尼汾PH-US的目標價調升至640元，幅度約3.81%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對派克漢尼汾(PH-US)提出目標價估值：中位數由616.5元上修至640元，調升幅度3.81%。其中最高估值824元，最低估值500元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予派克漢尼汾評價：積極樂觀17位、保持中立4位、保守悲觀1位。

派克漢尼汾今(9日)收盤價為568.08元。近5日股價上漲3.81%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PH市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
派克漢尼汾568.0810.84%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty