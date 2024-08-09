鉅亨速報 - Factset 最新調查：派克漢尼汾PH-US的目標價調升至640元，幅度約3.81%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對派克漢尼汾(PH-US)提出目標價估值：中位數由616.5元上修至640元，調升幅度3.81%。其中最高估值824元，最低估值500元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予派克漢尼汾評價：積極樂觀17位、保持中立4位、保守悲觀1位。
派克漢尼汾今(9日)收盤價為568.08元。近5日股價上漲3.81%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - S&P 500大漲1.52%，報5278.76點
- 盤中速報 - S&P 500大漲2.01%，報5303.98點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.06元，預估目標價為20.94元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估下修至5.05元，預估目標價為214.50元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇