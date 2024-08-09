鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nexstar媒體集團NXST-US的目標價調降至200元，幅度約3.38%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Nexstar媒體集團(NXST-US)提出目標價估值：中位數由207元下修至200元，調降幅度3.38%。其中最高估值225元，最低估值185元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Nexstar媒體集團評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Nexstar媒體集團今(9日)收盤價為163.55元。近5日股價下跌3.38%，標普指數下跌2.34%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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