鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體(CYBR-US)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為310.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.27元，其中最高估值2.4元，最低估值1.98元，預估目標價為310.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.4(2.25)
|4.13
|5.1
|5.66
|最低值
|1.98(1.95)
|2.75
|4
|5.66
|平均值
|2.19(2.03)
|3.3
|4.57
|5.66
|中位數
|2.27(2.02)
|3.27
|4.63
|5.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.46億
|11.81億
|14.43億
|最低值
|9.30億
|11.00億
|13.00億
|平均值
|9.37億
|11.43億
|13.92億
|中位數
|9.37億
|11.44億
|13.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.62
|-0.15
|-2.12
|-3.21
|-1.60
|營業收入
|4.34億
|4.64億
|5.03億
|5.92億
|7.52億
詳細資訊請看美股內頁：
CyberArk軟體(CYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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