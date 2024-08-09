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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體(CYBR-US)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為310.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.27元，其中最高估值2.4元，最低估值1.98元，預估目標價為310.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.4(2.25)4.135.15.66
最低值1.98(1.95)2.7545.66
平均值2.19(2.03)3.34.575.66
中位數2.27(2.02)3.274.635.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.46億11.81億14.43億
最低值9.30億11.00億13.00億
平均值9.37億11.43億13.92億
中位數9.37億11.44億13.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.62-0.15-2.12-3.21-1.60
營業收入4.34億4.64億5.03億5.92億7.52億

詳細資訊請看美股內頁：
CyberArk軟體(CYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCYBR

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