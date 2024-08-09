鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技MKSI-US的目標價調降至148元，幅度約3.27%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對萬機科技(MKSI-US)提出目標價估值：中位數由153元下修至148元，調降幅度3.27%。其中最高估值160元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予萬機科技評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。
萬機科技今(9日)收盤價為109.97元。近5日股價下跌3.27%，標普指數下跌2.34%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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