鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至5.31元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 06:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對萬機科技(MKSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.31元，其中最高估值5.7元，最低估值4.85元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.7(5.7)
|8.23
|9.56
|9.48
|最低值
|4.85(4.85)
|6.58
|8
|9.48
|平均值
|5.34(5.14)
|7.53
|8.92
|9.48
|中位數
|5.31(5.2)
|7.71
|9.03
|9.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36.51億
|41.94億
|43.61億
|44.51億
|最低值
|35.06億
|37.82億
|40.02億
|44.51億
|平均值
|35.62億
|39.72億
|42.47億
|44.51億
|中位數
|35.53億
|39.76億
|43.02億
|44.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.55
|6.33
|9.90
|5.56
|-27.54
|營業收入
|19.00億
|23.30億
|29.50億
|35.47億
|36.22億
詳細資訊請看美股內頁：
萬機科技(MKSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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