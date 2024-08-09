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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至5.31元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 06:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對萬機科技(MKSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.31元，其中最高估值5.7元，最低估值4.85元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.7(5.7)8.239.569.48
最低值4.85(4.85)6.5889.48
平均值5.34(5.14)7.538.929.48
中位數5.31(5.2)7.719.039.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值36.51億41.94億43.61億44.51億
最低值35.06億37.82億40.02億44.51億
平均值35.62億39.72億42.47億44.51億
中位數35.53億39.76億43.02億44.51億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.556.339.905.56-27.54
營業收入19.00億23.30億29.50億35.47億36.22億

詳細資訊請看美股內頁：
萬機科技(MKSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKSI

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