鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至5.38元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.29元上修至5.38元，其中最高估值6.64元，最低估值3.91元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.64(6.64)
|8.01
|9.36
|2.77
|最低值
|3.91(3.91)
|2.2
|3.08
|2.77
|平均值
|5.35(5.2)
|5.47
|5.36
|2.77
|中位數
|5.38(5.29)
|5.5
|5.38
|2.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|60.23億
|61.80億
|63.96億
|59.50億
|最低值
|55.14億
|53.53億
|53.84億
|59.50億
|平均值
|57.49億
|59.07億
|59.68億
|59.50億
|中位數
|57.32億
|59.48億
|59.57億
|59.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.23
|1.47
|4.24
|16.38
|7.87
|營業收入
|45.90億
|41.24億
|65.38億
|111.86億
|66.31億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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