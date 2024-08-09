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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至5.38元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.29元上修至5.38元，其中最高估值6.64元，最低估值3.91元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.64(6.64)8.019.362.77
最低值3.91(3.91)2.23.082.77
平均值5.35(5.2)5.475.362.77
中位數5.38(5.29)5.55.382.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值60.23億61.80億63.96億59.50億
最低值55.14億53.53億53.84億59.50億
平均值57.49億59.07億59.68億59.50億
中位數57.32億59.48億59.57億59.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.231.474.2416.387.87
營業收入45.90億41.24億65.38億111.86億66.31億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCF

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