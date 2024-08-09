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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至18元，預估目標價為266.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由17.73元上修至18元，其中最高估值18.35元，最低估值17.53元，預估目標價為266.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值18.35(18.35)20.8522.5223.7
最低值17.53(17.53)19.621.623.7
平均值17.94(17.8)20.0821.9623.7
中位數18(17.73)19.9321.7623.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.22億32.02億33.89億34.95億
最低值29.74億30.70億31.80億34.95億
平均值30.01億31.26億32.99億34.95億
中位數30.02億31.18億33.28億34.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.629.579.389.7415.94
營業收入21.01億22.75億27.59億27.82億28.81億

詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRI

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