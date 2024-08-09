鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至18元，預估目標價為266.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由17.73元上修至18元，其中最高估值18.35元，最低估值17.53元，預估目標價為266.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.35(18.35)
|20.85
|22.52
|23.7
|最低值
|17.53(17.53)
|19.6
|21.6
|23.7
|平均值
|17.94(17.8)
|20.08
|21.96
|23.7
|中位數
|18(17.73)
|19.93
|21.76
|23.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.22億
|32.02億
|33.89億
|34.95億
|最低值
|29.74億
|30.70億
|31.80億
|34.95億
|平均值
|30.01億
|31.26億
|32.99億
|34.95億
|中位數
|30.02億
|31.18億
|33.28億
|34.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.62
|9.57
|9.38
|9.74
|15.94
|營業收入
|21.01億
|22.75億
|27.59億
|27.82億
|28.81億
詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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