盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.68%，總成交額6.30億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.68%，總成交額6.30億元，大盤占比0.52%。
該產業上漲家數0、下跌家數19、平盤家數0。領跌個股台化(1326-TW)08日09:34股價下跌1.85元，報45.85元，跌幅3.88%。
塑膠工業近5日下跌5.04%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.04%
|-4.07%
|近一月
|-3.77%
|-9.6%
|近三月
|-15.73%
|+3.11%
|近六月
|-19.39%
|+17.68%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 松普(5488)大漲7.69%，報11.9元
- 盤中速報 - 雙鴻(3324)大跌7.16%，報506元
- 盤中速報 - 吉源-KY(8488)急拉3.11%報16.5元，成交6張
- 盤中速報 - 宏碩系統(6895)急拉3.16%報210.5元，成交687張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇