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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.68%，總成交額6.30億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34


台股今日塑膠工業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.68%，總成交額6.30億元，大盤占比0.52%。

該產業上漲家數0、下跌家數19、平盤家數0。領跌個股台化(1326-TW)08日09:34股價下跌1.85元，報45.85元，跌幅3.88%。

塑膠工業近5日下跌5.04%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -5.04% -4.07%
近一月 -3.77% -9.6%
近三月 -15.73% +3.11%
近六月 -19.39% +17.68%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20759.51-2.52%
台化45.85-3.88%

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