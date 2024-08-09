鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調升至114.1元，幅度約8.05%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對京元電子(2449-TW)提出目標價估值：中位數由105.6元上修至114.1元，調升幅度8.05%。其中最高估值140元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予京元電子(2449-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀0位。
京元電子(2449-TW)今(8日)收盤價為103.5元。近5日股價下跌8.41%，相關半導體業近5日下跌7.12%，集中市場加權指數下跌7.83%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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