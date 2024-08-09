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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至3.85元，預估目標價為79.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對統一(1216-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.83元上修至3.85元，其中最高估值4.05元，最低估值3.2元，預估目標價為79.2元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.05(4.05)4.434.74
最低值3.2(3.2)4.034.11
平均值3.83(3.82)4.244.5
中位數3.85(3.83)4.284.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值669,697,160700,723,110730,391,860
最低值556,090,000663,215,000685,477,000
平均值641,713,980680,180,950711,697,400
中位數649,007,000684,112,840714,554,050

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.233.023.53.79
營業收入
(單位：新台幣千元)		581,102,935524,831,664473,501,669447,319,979

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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