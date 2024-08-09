鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至3.85元，預估目標價為79.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對統一(1216-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.83元上修至3.85元，其中最高估值4.05元，最低估值3.2元，預估目標價為79.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.05(4.05)
|4.43
|4.74
|最低值
|3.2(3.2)
|4.03
|4.11
|平均值
|3.83(3.82)
|4.24
|4.5
|中位數
|3.85(3.83)
|4.28
|4.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|669,697,160
|700,723,110
|730,391,860
|最低值
|556,090,000
|663,215,000
|685,477,000
|平均值
|641,713,980
|680,180,950
|711,697,400
|中位數
|649,007,000
|684,112,840
|714,554,050
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.23
|3.02
|3.5
|3.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
|447,319,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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