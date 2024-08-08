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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、統一 (1216-TW)、遠傳 (4904-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、遠傳 (4904-TW)、富邦越南 (00885-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大美債20正2 (00680L-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰20年美債正2 (00688L-TW)、華邦電 (2344-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大美債20正2 (00680L-TW)、台積電 (2330-TW)、華邦電 (2344-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰20年美債正2 (00688L-TW)


5. 外資當日 (07) 買超的股票
友達 (2409-TW)、築間 (7723-TW)、聯電 (2303-TW)、中石化 (1314-TW)、碳基 (7719-TW)
 

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相關行情

台股首頁我要存股
聯電51.9-2.08%
統一79.21.15%
遠傳87.6-1.13%
華邦電23-2.34%
台積電899-2.28%
友達14.950.00%
築間%
中石化9.93-0.50%
碳基35.83.80%
新光投等債15+35.5-0.42%
元大美債20正29.32-1.06%
復華富時不動產9.77-0.31%
富邦越南11.44-0.17%
國泰20年美債正29.28-1.17%
群益台灣精選高息23.31-1.10%

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#散戶進大戶拋

偏弱
友達

66.67%

勝率

#法人看好股

偏弱
統一

59.26%

勝率

#大戶買散戶拋

偏弱
華邦電

62.5%

勝率

#偏強機會股

偏強
遠傳

57.69%

勝率

#指標剛突破

中弱短強
聯電

56.76%

勝率

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