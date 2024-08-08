外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、統一 (1216-TW)、遠傳 (4904-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、遠傳 (4904-TW)、富邦越南 (00885-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大美債20正2 (00680L-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰20年美債正2 (00688L-TW)、華邦電 (2344-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大美債20正2 (00680L-TW)、台積電 (2330-TW)、華邦電 (2344-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰20年美債正2 (00688L-TW)
5. 外資當日 (07) 買超的股票
友達 (2409-TW)、築間 (7723-TW)、聯電 (2303-TW)、中石化 (1314-TW)、碳基 (7719-TW)
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