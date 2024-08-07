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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、聯電 (2303-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、旺宏 (2337-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、聯電 (2303-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、統一 (1216-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、遠傳 (4904-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰20年美債正2 (00688L-TW)


5. 外資當日 (06) 買超的股票
元大美債20正2 (00680L-TW)、台積電 (2330-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、華邦電 (2344-TW)
 

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聯電520.58%
旺宏26.550.19%
統一78.3-0.76%
遠傳88-0.23%
台積電8971.93%
華邦電23.10.00%
元大台灣50反13.71-1.33%
新光投等債15+35.53-0.59%
元大美債20正29.44-2.68%
復華富時不動產9.761.14%
國泰20年美債正29.41-2.69%
復華台灣科技優息18.450.49%
群益台灣精選高息22.920.39%

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#指標剛跌破

偏弱
旺宏

83.33%

勝率

#營收獲利增加

偏弱
統一

55.56%

勝率

#利空進貨

偏弱
復不動

59.46%

勝率

#偏強機會股

偏強
遠傳

57.69%

勝率

#波段上揚股

偏強
遠傳

57.69%

勝率

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