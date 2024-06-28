鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-4.58元，預估目標價為74.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.44元下修至-4.58元，其中最高估值-3.85元，最低估值-5.36元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.85(-3.85)
|-3.01
|-1.35
|1.5
|最低值
|-5.36(-5.36)
|-5.61
|-3.28
|-0.72
|平均值
|-4.53(-4.49)
|-3.95
|-2.21
|0.22
|中位數
|-4.58(-4.44)
|-3.98
|-2.13
|-0.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.71億
|6.28億
|10.85億
|18.35億
|最低值
|3.36億
|4.29億
|6.31億
|9.91億
|平均值
|3.53億
|5.19億
|9.04億
|14.94億
|中位數
|3.51億
|5.05億
|9.34億
|15.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.01
|-3.01
|-3.88
|-3.91
|-5.34
|營業收入
|1.36億
|1.64億
|1.88億
|2.45億
|3.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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