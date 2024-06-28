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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-4.58元，預估目標價為74.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:17

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.44元下修至-4.58元，其中最高估值-3.85元，最低估值-5.36元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.85(-3.85)-3.01-1.351.5
最低值-5.36(-5.36)-5.61-3.28-0.72
平均值-4.53(-4.49)-3.95-2.210.22
中位數-4.58(-4.44)-3.98-2.13-0.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.71億6.28億10.85億18.35億
最低值3.36億4.29億6.31億9.91億
平均值3.53億5.19億9.04億14.94億
中位數3.51億5.05億9.34億15.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.01-3.01-3.88-3.91-5.34
營業收入1.36億1.64億1.88億2.45億3.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINSM

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