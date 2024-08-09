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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nova Ltd(NVMI-US)EPS預估上修至6.02元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 06:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Nova Ltd(NVMI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.52元上修至6.02元，其中最高估值6.43元，最低估值4.88元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.43(5.77)7.368.32
最低值4.88(4.88)5.397.65
平均值5.88(5.47)6.827.98
中位數6.02(5.52)7.197.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值6.51億7.66億8.61億
最低值5.99億6.83億7.86億
平均值6.26億7.33億8.23億
中位數6.30億7.45億8.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.261.713.284.894.28
營業收入2.25億2.69億4.16億5.71億5.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Nova Ltd(NVMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVMI

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