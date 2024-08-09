鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nova Ltd(NVMI-US)EPS預估上修至6.02元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 06:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Nova Ltd(NVMI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.52元上修至6.02元，其中最高估值6.43元，最低估值4.88元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.43(5.77)
|7.36
|8.32
|最低值
|4.88(4.88)
|5.39
|7.65
|平均值
|5.88(5.47)
|6.82
|7.98
|中位數
|6.02(5.52)
|7.19
|7.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.51億
|7.66億
|8.61億
|最低值
|5.99億
|6.83億
|7.86億
|平均值
|6.26億
|7.33億
|8.23億
|中位數
|6.30億
|7.45億
|8.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.26
|1.71
|3.28
|4.89
|4.28
|營業收入
|2.25億
|2.69億
|4.16億
|5.71億
|5.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Nova Ltd(NVMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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