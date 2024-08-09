鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class ATKO-US的目標價調升至125元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)提出目標價估值：中位數由121元上修至125元，調升幅度3.31%。其中最高估值131元，最低估值112元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予TKO Group Holdings Inc - Class A評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。
TKO Group Holdings Inc - Class A今(9日)收盤價為117.68元。近5日股價下跌3.31%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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