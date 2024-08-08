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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多MELI-US的目標價調升至2100元，幅度約3.52%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美卡多(MELI-US)提出目標價估值：中位數由2028.6元上修至2100元，調升幅度3.52%。其中最高估值2480元，最低估值1800元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予美卡多評價：積極樂觀21位、保持中立2位、保守悲觀0位。

美卡多今(8日)收盤價為1859.7元。近5日股價上漲3.52%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MELI市場預估目標價

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