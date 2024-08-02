聚陽上半年純益年增12% EPS 8.18元 每股配息7元

成衣代工業者聚陽 ( 1477-TW ) 今 (2) 日公告第二季財報，稅後純益 8.59 億元，季減 23%、年增 6.6%，每股純益 3.55 元；上半年稅後純益 19.78 億元，年增 12.8%，每股純益 8.18 元，董事會也決議，上半年每股現金股利 7 元。

據了解，聚陽為了讓股東可以更快的共享公司營運成果，因此也將股利由一年發一次改為半年度發放，而公司也訂定於 9 月 12 日除權息，包括今年上半年現金股利每股 7 元，以及去年度股票股利每股 0.2 元。