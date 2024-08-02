聚陽上半年純益年增12% EPS 8.18元 每股配息7元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-02 20:04
成衣代工業者聚陽 (1477-TW) 今 (2) 日公告第二季財報，稅後純益 8.59 億元，季減 23%、年增 6.6%，每股純益 3.55 元；上半年稅後純益 19.78 億元，年增 12.8%，每股純益 8.18 元，董事會也決議，上半年每股現金股利 7 元。
聚陽第二季營收 76.94 億元，季減 10.6%、年增 6.5%；毛利率 25.1%，季減 2 個百分點、年增 0.5 個百分點；營業利益 11.19 億元，季減 17.1%、年增 13%；營益率 14.5%，季減 1.1 個百分點、年增 0.8 個百分點。
累計聚陽上半年營收 163.02 億元，年增 8.3%、毛利率 26.2%，季增 1.3 個百分點、營業利益 15.2%，年增 0.7 個百分點。
據了解，聚陽為了讓股東可以更快的共享公司營運成果，因此也將股利由一年發一次改為半年度發放，而公司也訂定於 9 月 12 日除權息，包括今年上半年現金股利每股 7 元，以及去年度股票股利每股 0.2 元。
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