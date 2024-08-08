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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元下修至1.42元，其中最高估值1.51元，最低估值1.39元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.51(1.54)1.862.25
最低值1.39(1.39)1.551.83
平均值1.43(1.45)1.691.98
中位數1.42(1.45)1.71.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值49.73億61.06億68.56億
最低值46.83億52.78億61.41億
平均值47.97億56.16億64.00億
中位數48.07億55.90億62.04億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS----
營業收入3,700萬3.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBAM

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