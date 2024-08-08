鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元下修至1.42元，其中最高估值1.51元，最低估值1.39元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.51(1.54)
|1.86
|2.25
|最低值
|1.39(1.39)
|1.55
|1.83
|平均值
|1.43(1.45)
|1.69
|1.98
|中位數
|1.42(1.45)
|1.7
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|49.73億
|61.06億
|68.56億
|最低值
|46.83億
|52.78億
|61.41億
|平均值
|47.97億
|56.16億
|64.00億
|中位數
|48.07億
|55.90億
|62.04億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|營業收入
|3,700萬
|3.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-1.15元，預估目標價為10.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際(CRL-US)EPS預估下修至10.08元，預估目標價為235.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估上修至7.35元，預估目標價為78.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)EPS預估上修至1.13元，預估目標價為16.06元
鉅亨號貼文看更多
下一篇