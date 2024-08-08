鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.14元，預估目標價為46.66元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.07元上修至4.14元，其中最高估值4.25元，最低估值3.94元，預估目標價為46.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.25(4.24)
|4.62
|4.95
|4.89
|最低值
|3.94(3.94)
|4.09
|4.2
|4.89
|平均值
|4.11(4.09)
|4.3
|4.53
|4.89
|中位數
|4.14(4.07)
|4.3
|4.51
|4.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|122.39億
|129.91億
|131.55億
|最低值
|62.54億
|119.97億
|121.37億
|平均值
|113.55億
|124.68億
|125.19億
|中位數
|118.73億
|124.57億
|123.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.00
|-0.80
|2.86
|3.75
|3.80
|營業收入
|87.51億
|85.05億
|97.06億
|111.37億
|106.92億
詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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