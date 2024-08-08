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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.14元，預估目標價為46.66元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.07元上修至4.14元，其中最高估值4.25元，最低估值3.94元，預估目標價為46.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.25(4.24)4.624.954.89
最低值3.94(3.94)4.094.24.89
平均值4.11(4.09)4.34.534.89
中位數4.14(4.07)4.34.514.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值122.39億129.91億131.55億
最低值62.54億119.97億121.37億
平均值113.55億124.68億125.19億
中位數118.73億124.57億123.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.00-0.802.863.753.80
營業收入87.51億85.05億97.06億111.37億106.92億

詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPLX

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