營收速報 - 達邁(3645)7月營收2.19億元年增率高達33.46％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17
今年1-7月累計營收為12.74億元，累計年增率41.93%。
最新價為39.5元，近5日股價下跌-3.62%，相關零組件業下跌-7.05%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1866 張
- 外資買賣超：-1793 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-73 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|2.19億
|33%
|2%
|24/6
|2.14億
|37%
|12%
|24/5
|1.91億
|15%
|4%
|24/4
|1.85億
|49%
|5%
|24/3
|1.76億
|45%
|27%
|24/2
|1.39億
|62%
|-8%
達邁(3645-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 立萬利(3054)7月營收516萬元年增率高達186.55％
- 營收速報 - 新復興(4909)7月營收3.71億元年增率高達398.17％
- 國營事業No 1！台灣中油於亞太暨台灣永續行動獎奪5大獎
- 【量大強漲股整理】台股震盪加劇，選股操作的策略四大關鍵大公開?
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇