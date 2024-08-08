search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 達邁(3645)7月營收2.19億元年增率高達33.46％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17


達邁(3645-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2.19億元，年增率33.46%，月增率2.38%。

今年1-7月累計營收為12.74億元，累計年增率41.93%。

最新價為39.5元，近5日股價下跌-3.62%，相關零組件業下跌-7.05%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1866 張
  • 外資買賣超：-1793 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2.19億 33% 2%
24/6 2.14億 37% 12%
24/5 1.91億 15% 4%
24/4 1.85億 49% 5%
24/3 1.76億 45% 27%
24/2 1.39億 62% -8%

達邁(3645-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收達邁

相關行情

台股首頁我要存股
達邁39.5-1.00%
美元/台幣32.593-0.27%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty