營收速報 - 皇普(2528)7月營收38萬元年增率高達1714.29％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17
今年1-7月累計營收為117萬元，累計年增率-99.94%。
最新價為42.65元，近5日股價下跌-10.98%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3411 張
- 外資買賣超：-1236 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2175 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|38萬
|1714%
|-4%
|24/6
|40萬
|-99%
|53%
|24/5
|26萬
|1885%
|545%
|24/4
|4萬
|111%
|-29%
|24/3
|6萬
|139%
|167%
|24/2
|2萬
|-100%
|0%
皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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