search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 皇普(2528)7月營收38萬元年增率高達1714.29％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17


皇普(2528-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣38萬元，年增率1714.29%，月增率-3.79%。

今年1-7月累計營收為117萬元，累計年增率-99.94%。

最新價為42.65元，近5日股價下跌-10.98%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3411 張
  • 外資買賣超：-1236 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2175 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 38萬 1714% -4%
24/6 40萬 -99% 53%
24/5 26萬 1885% 545%
24/4 4萬 111% -29%
24/3 6萬 139% 167%
24/2 2萬 -100% 0%

皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收皇普

相關行情

台股首頁我要存股
皇普42.65-3.51%
美元/台幣32.593-0.27%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty