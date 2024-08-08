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鉅亨速報

營收速報 - 光洋科(1785)7月營收22.10億元年增率高達27.24％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17


光洋科(1785-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣22.10億元，年增率27.24%，月增率-17.27%。

今年1-7月累計營收為161.21億元，累計年增率30.73%。

最新價為57.7元，近5日股價下跌-5.7%，相關其他電子類指數下跌-6.56%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1264 張
  • 外資買賣超：+1584 張
  • 投信買賣超：-111 張
  • 自營商買賣超：-209 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 22.10億 27% -17%
24/6 26.71億 35% 12%
24/5 23.77億 16% -7%
24/4 25.51億 47% 18%
24/3 21.53億 20% 57%
24/2 13.69億 -8% -51%

光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收光洋科

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美元/台幣32.593-0.27%

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