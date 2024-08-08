營收速報 - 光洋科(1785)7月營收22.10億元年增率高達27.24％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17
今年1-7月累計營收為161.21億元，累計年增率30.73%。
最新價為57.7元，近5日股價下跌-5.7%，相關其他電子類指數下跌-6.56%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1264 張
- 外資買賣超：+1584 張
- 投信買賣超：-111 張
- 自營商買賣超：-209 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|22.10億
|27%
|-17%
|24/6
|26.71億
|35%
|12%
|24/5
|23.77億
|16%
|-7%
|24/4
|25.51億
|47%
|18%
|24/3
|21.53億
|20%
|57%
|24/2
|13.69億
|-8%
|-51%
光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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