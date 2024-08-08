盤後速報 - 和桐(1714)下週(8月15日)除息0.3元，預估參考價8.93元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
和桐(1714-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(8月8日)收盤價9.23元計算，預估參考價為8.93元，息值合計為0.3元，股息殖利率3.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
和桐(1714-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。近5日股價下跌4.49%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|9.23
|0.3
|3.25%
|0.0
|2023/08/15
|8.63
|0.1
|1.16%
|0.0
|2022/08/04
|9.32
|0.42
|4.51%
|0.0
|2021/08/30
|11.35
|0.7
|6.17%
|0.0
|2019/10/25
|7.4
|0.15
|2.03%
|0.0
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