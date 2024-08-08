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鉅亨速報

盤後速報 - 和桐(1714)下週(8月15日)除息0.3元，預估參考價8.93元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


和桐(1714-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(8月8日)收盤價9.23元計算，預估參考價為8.93元，息值合計為0.3元，股息殖利率3.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

和桐(1714-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。近5日股價下跌4.49%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 9.23 0.3 3.25% 0.0
2023/08/15 8.63 0.1 1.16% 0.0
2022/08/04 9.32 0.42 4.51% 0.0
2021/08/30 11.35 0.7 6.17% 0.0
2019/10/25 7.4 0.15 2.03% 0.0

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