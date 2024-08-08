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鉅亨速報

盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額7.43億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49


台股今日化學工業類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2.11%，總成交額7.43億元，大盤占比0.62%。

該產業上漲家數0、下跌家數25、平盤家數1。領跌個股和桐(1714-TW)08日09:49股價下跌0.63元，報9.16元，跌幅6.44%。

化學工業近5日下跌5%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -5.0% -4.07%
近一月 -8.56% -9.6%
近三月 -3.6% +3.11%
近六月 +2.48% +17.68%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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和桐9.27-5.31%

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