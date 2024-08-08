盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額7.43億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49
台股今日化學工業類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2.11%，總成交額7.43億元，大盤占比0.62%。
該產業上漲家數0、下跌家數25、平盤家數1。領跌個股和桐(1714-TW)08日09:49股價下跌0.63元，報9.16元，跌幅6.44%。
化學工業近5日下跌5%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.0%
|-4.07%
|近一月
|-8.56%
|-9.6%
|近三月
|-3.6%
|+3.11%
|近六月
|+2.48%
|+17.68%
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