鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司SHOP-US的目標價調升至79元，幅度約3.67%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
根據FactSet最新調查，共43位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)提出目標價估值：中位數由76.2元上修至79元，調升幅度3.67%。其中最高估值100元，最低估值64元。
綜合評級 - 共有51位分析師給予Shopify公司評價：積極樂觀30位、保持中立21位、保守悲觀0位。
Shopify公司今(8日)收盤價為63.89元。近5日股價上漲3.67%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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