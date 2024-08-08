鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為78.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.04元，其中最高估值1.35元，最低估值0.8元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.35(1.35)
|1.73
|2.19
|2.56
|最低值
|0.8(0.72)
|0.99
|1.16
|1.42
|平均值
|1.04(0.99)
|1.32
|1.75
|2.13
|中位數
|1.04(0.99)
|1.31
|1.75
|2.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.45億
|110.67億
|137.18億
|177.09億
|最低值
|83.99億
|99.51億
|116.34億
|142.23億
|平均值
|85.91億
|103.61億
|125.47億
|154.68億
|中位數
|86.09億
|103.41億
|124.57億
|148.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|15.78億
|29.29億
|46.12億
|56.00億
|70.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 拜倫資本看漲這幾檔成長型股：特斯拉將再次加速成長
- 方舟伍德發表致投資者長信 看好「六巨頭」之外其他股票
- 〈財報〉AI功能輔助 Shopify營收超出預期
- 〈美股盤後〉美超微下殺超20% 輝達失守100美元關口 四大指數翻黑作收
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇