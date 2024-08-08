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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.04元，其中最高估值1.35元，最低估值0.8元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.35(1.35)1.732.192.56
最低值0.8(0.72)0.991.161.42
平均值1.04(0.99)1.321.752.13
中位數1.04(0.99)1.311.752.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值88.45億110.67億137.18億177.09億
最低值83.99億99.51億116.34億142.23億
平均值85.91億103.61億125.47億154.68億
中位數86.09億103.41億124.57億148.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入15.78億29.29億46.12億56.00億70.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHOP

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