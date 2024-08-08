拜登退選後首度受訪：如果川普選輸了 美國恐無法和平交接權力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-08 16:45

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美國總統拜登周三（7 日）在接受《CBS》專訪時表示，如果共和黨總統候選人川普敗選，他「完全沒信心」美國能在明年 1 月和平交接權力。

「如果川普選輸了，我一點信心都沒有，」當被問及是否認為大選後權力會和平交接時，拜登回答道：「他說到做到，我們沒把他當回事，但他是認真的。他說了這麼多，都是關於『如果我們輸了，就會有一場大屠殺，這是一場被竊取的選舉』之類的話。」

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這是拜登宣布退選後首次接受媒體專訪，將於周日上午播出。

拜登表示：「看看他們現在在人們計票的地方選區試圖做些什麼。」他提到了選舉和民主的一句格言：「你不能只有在勝選時才愛國」。

在美國上屆總統大選中，由於川普和川粉不願承認輸掉大選，川粉在 2021 年 1 月 6 日暴力闖入美國國會大廈，引發了全球矚目的騷亂事件。

今年 3 月，川普在俄亥俄州造勢活動上提出引發爭議的「大屠殺」言論，當時他在談及美國汽車製造問題時說：「如果我沒有當選…… 整個國家將發生一場屠殺」。

此話一出，拜登競選團隊感到震驚，拜登競選團隊發言人辛格（James Singer）痛批，川普的說法只表明他「想讓 1 月 6 日慘案重演，但美國人民將在今年 11 月的選舉中再次讓他敗選，因為他們繼續拒絕他的極端主義、他對暴力的喜愛和他對復仇的渴望」。