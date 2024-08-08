彭博：烏軍攻入俄羅斯本土 二戰以來首見 普丁一臉鐵青

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-08 20:58

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烏克蘭發動奇襲，攻入俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk），令俄軍措手不及，現已進入第三天，這是第二次世界大戰以來首度有他國軍隊入侵俄羅斯本土。

據《彭博》周四（8 日）報導，俄羅斯總統普丁周三面色嚴峻，召集了軍方和國安單位主管，要求提出解釋。

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另據《美聯社》報導，普丁與政府官員召開會議，討論庫斯克州局勢、提供援助等問題。雙方交戰地點離莫斯科約 500 公里。

普丁表示，烏軍進犯庫斯克州的行徑，是大規模挑釁。他說：「眾所周知，基輔政權又進行大規模挑釁，使用飛彈等武器，朝民宅、救護車無差別開火。」

據《法新社》報導，庫斯克州長史米爾諾夫在周三晚間宣布，由於邊境地區作戰形勢困難，庫斯克州即日起進入緊急狀態。他說，在局勢改善前，俄方將採取一切必要措施，確保當地民眾安全。

烏克蘭並未透露這次任務的目標，目前各種說法滿天飛，例如烏軍試圖奪取領土，以增加未來與莫斯科談判的籌碼，又如俄國調走前線軍隊後，烏軍就能減輕防禦壓力。

白宮表示，會進一步了解基輔的想法，並稱烏軍沒有違反使用美國武器的規定。

據美國智庫戰爭研究所（ISW）研判，截至周三，烏軍已深入敵境 10 公里。

這起事件凸顯了俄羅斯邊境防禦的脆弱性，破壞了普丁是俄國平民守護者的形象。此舉也鼓舞了烏軍士氣。