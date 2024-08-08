鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-3.4元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.22元下修至-3.4元，其中最高估值-3元，最低估值-4.29元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3(-2.98)
|-3.01
|-1.75
|1.41
|最低值
|-4.29(-3.62)
|-4.23
|-4.55
|-4.7
|平均值
|-3.37(-3.24)
|-3.8
|-3.82
|-2.92
|中位數
|-3.4(-3.22)
|-3.82
|-4.3
|-3.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,800萬
|2,400萬
|1.52億
|7.21億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|1,794萬
|平均值
|265萬
|373萬
|2,188萬
|2.26億
|中位數
|0.00
|0.00
|40萬
|1.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-2.01
|-2.57
|-3.08
|-3.86
|營業收入
|5,004萬
|4,298萬
|2,939萬
|3,538萬
|1,158萬
詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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