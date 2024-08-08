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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至7.47元，預估目標價為623.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.34元上修至7.47元，其中最高估值8.03元，最低估值6.91元，預估目標價為623.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.03(7.84)10.0313.5714.75
最低值6.91(6.91)7.679.2911.1
平均值7.5(7.35)8.7711.2512.93
中位數7.47(7.34)8.7911.1112.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.81億31.39億38.52億43.33億
最低值25.50億29.26億34.02億42.80億
平均值25.64億30.12億36.15億43.07億
中位數25.70億30.12億36.31億43.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.28-1.90-1.66-2.35-3.53
營業收入6.75億8.83億13.01億17.31億21.70億

詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHUBS

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