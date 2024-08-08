鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至7.47元，預估目標價為623.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.34元上修至7.47元，其中最高估值8.03元，最低估值6.91元，預估目標價為623.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.03(7.84)
|10.03
|13.57
|14.75
|最低值
|6.91(6.91)
|7.67
|9.29
|11.1
|平均值
|7.5(7.35)
|8.77
|11.25
|12.93
|中位數
|7.47(7.34)
|8.79
|11.11
|12.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.81億
|31.39億
|38.52億
|43.33億
|最低值
|25.50億
|29.26億
|34.02億
|42.80億
|平均值
|25.64億
|30.12億
|36.15億
|43.07億
|中位數
|25.70億
|30.12億
|36.31億
|43.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.28
|-1.90
|-1.66
|-2.35
|-3.53
|營業收入
|6.75億
|8.83億
|13.01億
|17.31億
|21.70億
詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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