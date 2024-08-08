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鉅亨速報

營收速報 - 台聯電(4905)7月營收5,889萬元年增率高達309.42％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


台聯電(4905-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5,889萬元，年增率309.42%，月增率47.22%。

今年1-7月累計營收為3.24億元，累計年增率481.97%。

最新價為86.5元，近5日股價下跌-7.96%，相關通信網路類指數下跌-4.94%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5,889萬 309% 47%
24/6 4,000萬 334% -26%
24/5 5,428萬 568% 13%
24/4 4,809萬 708% -8%
24/3 5,222萬 540% 44%
24/2 3,635萬 1104% 6%

台聯電(4905-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為xDSL 高速數位用戶迴路接取設備。專業用戶高階數據機。特用化學。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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