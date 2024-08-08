營收速報 - 台聯電(4905)7月營收5,889萬元年增率高達309.42％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
今年1-7月累計營收為3.24億元，累計年增率481.97%。
最新價為86.5元，近5日股價下跌-7.96%，相關通信網路類指數下跌-4.94%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5,889萬
|309%
|47%
|24/6
|4,000萬
|334%
|-26%
|24/5
|5,428萬
|568%
|13%
|24/4
|4,809萬
|708%
|-8%
|24/3
|5,222萬
|540%
|44%
|24/2
|3,635萬
|1104%
|6%
台聯電(4905-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為xDSL 高速數位用戶迴路接取設備。專業用戶高階數據機。特用化學。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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